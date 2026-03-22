Врач-терапевт Елена Малышева предупредила одну группу людей о риске развития более десяти видов рака.

Малышева заявила, что людям с ожирением грозят 13 видов онкологических заболеваний. По словам врача, они, в частности, могут столкнуться с раком толстого кишечника и раком желудка. Кроме того, у женщин с избыточным весом вырастает риск развития злокачественной опухоли яичников и матки, рассказала специалистка.

