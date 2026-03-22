Ученые выявили новый опасный тип рака

Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выявили новый опасный тип рака
ФОТО: Freepik

Японские ученые выявили новый опасный подтип рака крови.

Исследователи из Национального онкологического центра Японии выявили новый подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, который особенно опасен для подростков и молодых взрослых. Об этом рассказал руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Кэнъити Ёсида.

Новый подтип злокачественного заболевания крови развивается из незрелых иммунных клеток и характеризуется агрессивным течением. В ходе анализа более тысячи случаев T-клеточного острого лимфобластного лейкоза ученые выявили новый вариант у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. Средний возраст заболевших составил около 17 лет, что свидетельствует о преимущественном поражении подростков и молодых людей.

«Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов», — пояснил Ёсида, добавив, что заболевание отнесли к группе крайне высокого риска из-за плохих результатов лечения.

Особую опасность представляет то, что новый подтип сложно выявить при стандартных обследованиях. Он связан с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК, регулирующий работу генов, перемещается и начинает активировать другие гены, провоцируя неконтролируемый рост опухолевых клеток.

#здравоохранение #медицина #Япония #молодежь #онкология #генетика #рак #исследования
