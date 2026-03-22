Число случаев редкого заболевания глаз – увеита, связанного с татуировкой – растет, и в отдельных случаях оно может привести к частичной или полной слепоте, пишет The Independent.

Как татуировки влияют на глаза

По словам специалистов, чернила для татуировок могут содержать токсичные вещества, которые иногда провоцируют опасную иммунную реакцию организма.

Иммунная система может воспринимать пигмент как угрозу и атаковать его, вызывая воспаление не только в коже, но и в других частях тела, в частности в глазу.

В результате может возникнуть поражение увеальной оболочки – среднего слоя глаза, отвечающего за фокусировку. Симптомы включают боль, покраснение и чувствительность к свету. В тяжелых случаях это может привести к глаукоме или повреждению зрительного нерва – состояниям, угрожающим слепотой.

Число случаев растет

Исследование 2025 года зафиксировало 40 новых случаев заболевания всего за два года – с 2023 по 2025-й.

В целом количество таких случаев в мире удвоилось с 2010 года. Хотя заболевание остается редким, ученые уже называют его потенциальной проблемой общественного здоровья.

Симптомы могут появиться через месяцы или даже годы после нанесения татуировки. Больший риск связан с большими татуировками и черными чернилами.

Кто в зоне риска

Наиболее уязвимы люди с нарушениями иммунной системы, в частности:

пациенты с рассеянным склерозом; люди с воспалительными заболеваниями кишечника; больные саркоидозом. При этом увеит одинаково часто поражает как мужчин, так и женщин.

Лечение не всегда эффективно

Легкие случаи лечат стероидными каплями, но часто требуются инъекции препаратов непосредственно в глаз и длительная терапия иммунодепрессантами.

Несмотря на лечение, около 75% пациентов сталкиваются с временной потерей зрения, а 17% – с постоянной. Также возможны осложнения – катаракта и глаукома.

Когда обращаться к врачу

Медики призывают немедленно обращаться к офтальмологу, если после татуировки появились:

отек или воспаление кожи; боль в глазах; покраснение или ухудшение зрения.