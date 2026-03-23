Обнаружен простой способ замедлить старение

Дата публикации: 23.03.2026
Время приема пищи напрямую связано с замедлением возрастных изменений.

Ученые выяснили, что режим питания может играть ключевую роль в замедлении возрастных изменений. Оказалось, что не только состав еды, но и время ее приема напрямую связано с вероятностью «здорового старения» — без хронических заболеваний, когнитивных нарушений и депрессии. Работа опубликована в Nutrition Journal (NJ).

В исследовании приняли участие более 900 человек старше 60 лет. Анализ показал, что наилучшие показатели здоровья были у тех, кто соблюдал ночной перерыв в еде примерно 13–14 часов. Это значит, что между ужином и завтраком проходило достаточно времени для восстановления организма.

Кроме того, важным оказалось и время самих приемов пищи. Самые высокие шансы на хорошее состояние здоровья наблюдались у тех, кто завтракал с 6 до 7 утра, а ужинал с 17 до 18 часов. Более ранние или поздние приемы пищи были связаны с худшими результатами.

Ученые объясняют это влиянием на циркадные ритмы — внутренние биологические часы, которые регулируют обмен веществ, работу мозга и уровень воспаления. По их словам, соблюдение стабильного режима питания может стать простым и доступным способом поддерживать здоровье и замедлять старение, хотя для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

