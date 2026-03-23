Определена идеальная для длительных отношений разница в возрасте

Дата публикации: 23.03.2026
ФОТО: Unsplash

Скиннер: у партнеров одного возраста больше шансов на долгую совместную жизнь.

Идеальная разница в возрасте между партнерами составляет от нуля до трех лет, считает психолог и психотерапевт Элоиза Скиннер. О преимуществах отношений с ровесником она побеседовала с Metro.

«Согласно исследованиям, небольшая разница в возрасте, скорее всего, приведет к более долгим отношениям», — рассказала Скиннер. Она объяснила, что партнеры-ровесники находятся на схожих жизненных этапах и имеют похожее отношение к расходам, сбережениям и инвестициям.

Скиннер добавила, что в таких отношениях у людей больше шансов соответствовать друг другу по физическим возможностям и заниматься одинаковыми делами в выходные, разделять обязанности по уходу за детьми и даже иметь одинаковые цели в поездках. Специалистка сослалась на исследования, показывающие, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте.

Однако, есть исключения и все зависит от воспитания и культуры, а также векторов целей обоих партнеров.

