Популярные продукты уменьшают шансы на беременность

Lifenews
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Популярные продукты уменьшают шансы на беременность
ФОТО: Unsplash

N&H: потребление ультрапереработанных продуктов снижает вероятность беременности.

Ученые выяснили, что высокая доля ультрапереработанных продуктов в рационе может быть связана с пониженной вероятностью беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition & Health (N&H).

Под ультрапереработанными продуктами ученые понимают промышленно изготовленные продукты с большим количеством добавок — например, сладкие напитки, снеки, полуфабрикаты и переработанное мясо. Такие продукты проходят множество стадий обработки и часто содержат усилители вкуса, консерванты и искусственные ингредиенты.

Исследователи проанализировали данные 2582 женщин 20–45 лет из американского обследования NHANES. Оказалось, что в среднем такие продукты составляют около 27 процентов рациона, однако у женщин с трудностями зачатия — уже более 30 процентов. Статистический анализ показал устойчивую связь: при увеличении доли ультрапереработанной пищи вероятность фертильности снижается даже с учетом возраста, образа жизни и ожирения.

При этом более «здоровый» тип питания — средиземноморская диета — сначала демонстрировал положительную связь с фертильностью, но после учета веса этот эффект исчезал. Это указывает на то, что влияние питания может быть связано не только с калорийностью, но и с качеством продуктов.

Авторы предполагают, что ключевую роль могут играть не только низкая питательная ценность такой еды, но и химические вещества, возникающие при промышленной обработке и упаковке. Они способны влиять на гормональный баланс и воспалительные процессы, что потенциально отражается на репродуктивной функции.

#беременность #здоровое питание
