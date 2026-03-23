Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сын Бари Алибасова рассказал о деменции отца

Дата публикации: 23.03.2026
Бари Алибасов-младший рассказал о деменции отца.

У известного российского 78-летнего продюсера Бари Алибасова деменция, заявил его сын Бари Алибасов-младший.

«У него деменция. Он нормально [себя чувствует], просто забывает незначительные вещи, а важное помнит. Может набрать и забыть, кому звонил. А так уже последние пять лет держим его в нормальном состоянии, оно не ухудшается. По работе интервью дает, а бытовые мелочи маленькие забывает», — поделился родственник музыканта.

Алибасов-младший добавил, что отец прекрасно справляется с обслуживанием: сам готовит и убирает. Кроме того, по словам сына, продюсер сейчас перезапускает группу «Интеграл».

«60 лет с появления бренда группы "Интеграл", и он решил ее реанимировать. У них скоро презентация», — сообщил собеседник.

Ранее Алибасов-младший раскрыл диагноз матери и рассказал о пережитом домашнем насилии. «Лежит в больнице с острой формой шизофрении. Правда, что меня в детстве били», — признался он.

#медицина #интервью #музыка #семья #музыканты #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео