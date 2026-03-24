72-летний актер Леонид Ярмольник признался, что ходит на маникюр.
Актер Леонид Ярмольник рассказал о своих бьюти-процедурах. Видео с его комментарием появилось на странице главного редактора Furor Media Дмитрия Иноземцева в Instagram.
72-летний артист предстал на размещенных кадрах в черном костюме, белой рубашке и сером галстуке. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что у него дома имеется солярий.
Кроме того, по словам Ярмольника, он следит за состоянием рук и ходит на маникюр. Актер продемонстрировал ногти на камеру, заявив: «Видите, какой (маникюр)?»
Оставить комментарий