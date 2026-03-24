Трейлер «Человек-паук: Новый день» посмотрели более 700 000 000 раз

Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Супергерою есть о чем задуматься.

По сюжету новой части Питер Паркер оказывается в ситуации, когда весь мир забыл о его существовании.

Трейлер новой части «Человека-паука» установил рекорд по количеству просмотров за сутки, обойдя предыдущего лидера. Успех старта подтверждает устойчивый интерес аудитории к жанру. Премьера фильма состоится в конце июля 2026 года.

Первый трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день» установил абсолютный рекорд в истории кинопродвижения. Как сообщает издание Variety, за 24 часа с момента публикации ролик набрал более 700 миллионов просмотров на всех платформах.

Предыдущее достижение принадлежало ленте «Дэдпул и Росомаха», которая до этого считалась лидером по запуску. Новый трейлер обогнал конкурента и превзошёл все предыдущие ролики о Человеке-пауке. Премьера картины запланирована на 31 июля 2026 года, режиссёрское кресло занял Дестин Дэниэл Креттон.

По сюжету новой части Питер Паркер оказывается в ситуации, когда весь мир забыл о его существовании. Герою предстоит начать жизнь с чистого листа, справляясь с последствиями событий предыдущей ленты.

Рекордный старт трейлера демонстрирует, что интерес к супергеройскому жанру остаётся высоким, несмотря на недавние провалы в прокате. Фильм станет первым шагом обновлённой стратегии Sony Pictures, которая делает ставку на качество и точечные релизы вместо частого выпуска.

