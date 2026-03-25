В связи с большим количеством работ художника некоторое время обвиняли, что они созданы помощниками, а не лично им.

Художник счастья - так называли Огюста Ренуара за его яркие и жизнерадостные картины.

Весна - самое время пойти в музей Орсе на выставку «Ренуар и любовь, счастливая современность».

Впервые с 1985 года — даты последней крупной ретроспективы Ренуара в Париже — выставка объединяет около пятидесяти картин из первой части его карьеры, его величайшие шедевры. Выставка исследует чувство любви в самом широком смысле в творчестве художника.

После приступа паралича, случившегося в 1912 году, несмотря на две хирургические операции, Ренуар (1841-1919) был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал писать кистью, которую вкладывала ему между пальцев сиделка. Также ему помогали перед мольбертом члены семьи. Описание методов работы в поздний период оставил в своей монографии художник Альбер Андре, близкий к Ренуару: «Меня неизменно ошеломляла и изумляла ловкость и уверенность движений его изувеченной руки… Он больше не может быстро менять кисти. После того как нужная выбрана и вложена в его парализованные пальцы, она перемещается от полотна к чашечке с водой — промытую кисть он снова опускает на палитру, набирает краски и возвращается к холсту. Когда рука немеет от усилия, кто-то должен вынуть кисть у него из пальцев — самому ему их не раздвинуть. Кроме того, ему нужно подавать сигареты и передвигать инвалидное кресло; он щурит один глаз и ворчит, если недоволен, а иногда устраивает себе разнос, прежде чем вернуться к работе». В связи с большим количеством работ Ренуара некоторое время обвиняли, что они созданы помощниками, а не лично им. Однако это опровергается воспоминаниями современников и несколькими документальными фильмами (например, эпизод из фильма Саша Гитри «Наши»), в котором запечатлено, как он работал.

С 1890 года женой Ренуара была Алина Шариго. Их сыновья — знаменитый кинорежиссёр и писатель Жан Ренуар (1894—1979), актёр театра и кино Пьер Ренуар (1885—1952). Третий сын — Клод «Коко» Ренуар (1901—1969) — кинорежиссёр, художник-керамист, не путать с внуком Клодом Ренуаром, кинопродюсером. Брат Пьера Огюста — Эдмон Ренуар (1848—1944) — известный французский журналист.

Эта выставка организована совместно с Национальной галереей Лондона и Музеем изящных искусств Бостона. Картина «Завтрак канотьеров» предоставлена в виде исключения коллекцией Филлипса в Вашингтоне; «Прогулка» - художественным музеем Джетти Лос Анджелеса, а «Лягушатник» - Национальным музеем Швеции.

Выставка открылась на этой неделе и продлится до 19 июля.