Популярного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева фактически «отменили» в России: его сняли со всех рекламных баннеров, закрыли рекламные контракты, убрали с телевидения и из кино. Об этом сообщают осведомленные источники «Дождя». Причиной, по словам собеседников канала, стали высказывания артиста, которые были расценены как критика войны в Украине.

В декабре 2025 года на премьере фильма «Елки 12» Нагиев, отвечая на вопрос журналиста о популярности комедии, заявил, что зрители устали от обилия фильмов про войну. «Столько фильмов про войну, просто сил уже нет — серость, грязь», — сказал он, отметив, что «Елки» дают иллюзию «мирной счастливой жизни». На вопрос о «личных авантюрах» за последний год артист ответил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?».

После этого депутат Курской областной думы от «Единой России» и участник вторжения в Украину Дмитрий Гулиев направил обращения в Минюст и Минкульт с требованием признать Нагиева «иностранным агентом» и ограничить его участие в проектах с госфинансированием. В письме депутат назвал шоумена «уставшим деятелем», который «сознательно дистанцируется от страны», и «персонажем, который лает с умным видом». По его словам, актер «сбежал от ответственности как маленький ребенок» и проводит большую часть времени за границей.

Нагиев не впервые высказывается в критическом ключе в адрес российской власти. Например, в 2018 году в интервью Юрию Дудю актер выступал за ограничение сроков пребывания во власти для президента: «Есть написанный срок, сколько раз ты можешь ходить во власть… Я не считаю, что нужно ходить во власть столько, сколько тебе заблагорассудится», — говорил он. В марте 2022 года, после того, как Владимир Путин развязал полномасштабную войну в Украине, Нагиев опубликовал видео под песню Бориса Гребенщикова «Поезд в огне» со словами: «Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд… Как говорил мой дед, перед Причастием: „Что ж я, старый, натворил?“». Позже заявил, что не покинет Россию, а в апреле обнародовал черно-белое фото с подписью «Может хватит».

В 2023 году Нагиев отказался вести церемонию «Муз-ТВ». «Придет время, мы поработаем… А пока, как говорил мой дед, „шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — сказал тогда он. В начале 2026 года актер снялся в ОАЭ с украинской блогершей Натальей Любимовой, которая собирает средства для ВСУ, что вызвало возмущение у Z-патриотов. Актриса Яна Поплавская увидела в этом «поддержку украинской армии».

Дед Нагиева по отцу — Николай (Гулам), после Первой мировой войны со своими родителями — иранцами бежал из Ирана в Ашхабад. По дороге родители умерли от голода, и мальчик попал в туркменский детский дом, где ему дали азербайджанскую фамилию Нагиев в честь людей, которые его туда привели, а также новое имя — Николай. Владел туркменским и арабским языками, но говорил по-русски, умер от гангрены, когда Дмитрию Нагиеву было 9 лет. Бабушка по отцу — Гертруда Цопке, служила балериной в кордебалете Большого театра, после свадьбы переехала в Ашхабад. Наполовину немка, наполовину латышка. Её предками были латыши с фамилией Лейе и немцы с фамилией Цопке; после смерти мужа переехала к сыну в Ленинград.

Отец — Владимир Николаевич Нагиев, проживая в Ашхабаде, до 17 лет играл в театре Красной Армии, но его не приняли в театральный вуз. Впоследствии работал на Ленинградском оптико-механическом заводе. В Ленинграде познакомился со своей первой женой Людмилой Захаровной. После развода вместе с матерью переехал в комнату на Ярославском проспекте.

Дед по матери — первый секретарь Петроградского райкома КПСС. Во время Великой Отечественной войны участвовал в бою на Невском пятачке, был ранен: пуля вошла в 3-4 сантиметрах от сердца и вышла из спины. После выздоровления он вернулся на фронт. В своих программах Дмитрий часто упоминает деда Захара, цитируя его фразы (или приписывая ему собственные). Бабушка по матери — Людмила Ивановна, пела в Кировском театре.

Мать — Людмила Захаровна Нагиева (1938 — 30 октября 2015) — филолог, преподаватель, доцент на кафедре иностранных языков в Военной академии связи (Санкт-Петербург).

Младший брат — Евгений Нагиев (род. 1 июля 1971), предприниматель, владелец автомойки и сети мини-отелей. Увлекается гонками. Служил в милиции в РОВД в Санкт-Петербурге. Уволившись, работал начальником охраны на большой ночной дискотеке в кинотеатре «Художественный». Работал инструктором по бодибилдингу, тренировал старшего брата, снимался в сериале «Крот».

Тётя — Надежда Захаровна, пела в хоре Сандлера.

Сам Дмитрий Нагиев называет себя «русским православным человеком».