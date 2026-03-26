Певец Стас Михайлов трогательно поздравил любимую падчерицу

Дата публикации: 26.03.2026
Муж ее мамы оказался галантным.

Муж ее мамы оказался галантным.

В прошлом году Ева Канчельскис вышла замуж за своего избранника Александра.

Народный артист России Стас Михайлов поздравил дочь своей супруги Инны, Еву Канчельскис, с днем рождения. 23 марта девушке исполнилось 27 лет. В своих социальных сетях певец опубликовал проникновенный пост.

Стас Михайлов адресовал падчерице глубокие слова, пожелав ей смотреть на мир через призму любви.

"Евочка, с днем рождения, любимая! Очень хочу, чтобы эти глаза никогда не знали грусти, и чтобы твоя жизнь была наполнена любовью. Любовь — это основа всего".

Мама именинницы, Инна Михайлова, также не осталась в стороне, нежно обратившись к дочери.

"С твоим днем, моя девочка! У тебя доброе сердце и чистая душа. Не меняйся! Люблю бесконечно".

В прошлом году Ева Канчельскис вышла замуж за своего избранника Александра, с которым познакомилась во время учебы в Королевском колледже в Лондоне. Скромная церемония бракосочетания прошла в Великобритании, однако, как ранее сообщала Инна Михайлова, пышное торжество и венчание запланированы на первую половину этого года.

В марте в семье Михайлова празднуют несколько значимых дат. Всего за несколько дней до дня рождения Евы, 18 марта, артист поздравил с 88-летием свою мать, Людмилу Васильевну, опубликовав в ее честь публичное обращение.

