Ученые сравнили продолжительность жизни в Японии и Швеции, где качество здравоохранения считается одним из лучших. Удивительно, но в этом состязании Швеция проиграла.

В Японии, по данным на 2024 год, женщины живут в среднем 87 лет, а мужчины — 81 год. Это на 10-12 лет больше, чем средняя продолжительность жизни в мире. Однако ученые выяснили, что такие показатели вовсе не означают, что японцы здоровее.

Международная группа исследователей сравнила Японию и Швецию — страну, которая считается одним из мировых лидеров в лечении рака и сердечно-сосудистых заболеваний и в целом может похвастаться высоким качеством здравоохранения.

Авторы приходят к выводу: пожилые японцы и шведы имеют примерно одинаковое количество лет здоровой жизни, то есть жизни, при которой люди могут сами себя обслуживать, не нуждаясь в уходе со стороны. Но ситуация меняется на этапе, когда пожилым людям без посторонней помощи уже не обойтись. И в этот период общая продолжительность жизни в Японии оказалась на два года больше, чем в Швеции.

«Важно определить, какие аспекты ухода за пожилыми влияют на продолжительность жизни, особенно с учетом того, что все больше людей доживают до очень преклонного возраста», — говорит Шунсуке Мурата, исследователь из Каролинского института в Швеции и Университета Кобе в Японии.

В исследовании приняли участие более 850 тысяч шведов и более 330 тысяч японцев. Участников разделили на три группы: одни получали уход на дому, другие жили в доме престарелых, за третьими никто не ухаживал. В итоге исследователи нашли три объяснения, почему японцы живут дольше.

Во-первых, в Японии более интенсивный медицинский уход за пожилыми людьми. Эта страна в лидерах по количеству госпитализаций на душу населения, количеству консультаций врачей и продолжительности пребывания в стационаре.

Во-вторых, в Японии разработали аж семь уровней потребности в долговременном уходе. А какой именно уровень необходим тому или иному человеку, оценивается по единой национальной системе. В Швеции о необходимости в уходе решают на уровне муниципалитетов, которые далеко не всегда справляются с потребностями пожилых.

В-третьих, в Японии пожилые часто остаются жить с детьми и внуками, а значит, получают уход со стороны членов семьи. В то же время в Швеции люди в старости гораздо чаще живут отдельно. Предполагается, что у детей и внуков не будет возможности ухаживать за бабушками и дедушками — на этом построена шведская модель социального обеспечения. В Японии же так не считают, и, возможно, поэтому при поддержке семьи пожилые люди живут дольше.