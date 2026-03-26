После загрузки его ДНК на сайт генеалогических исследований он на 100 процентов совпал с другим сыном певца.

Легенда 60-х Лулу рассказала Луи Теру в его последнем подкасте, что она только недавно узнала о существовании еще одного сына у Мориса, и что он, возможно, родился в результате случайной связи во время их брака.

57-летний Ник Эндакотт-Гибб настаивает, что он был зачат примерно за два года до начала романа Лулу и Мориса.

Он сказал Mirror: «Я родился в апреле 1968 года, зачат в августе 1967 года. Лулу и Морис поженились только в 1969 году, после того, что десятилетиями описывалось как «бурный» роман.

«Вы были с ним вместе, Лулу? Два года — это не бурный роман. Мне так же любопытно, как и ей, был ли Морис с ней в то время, когда я был зачат. В конце концов, это было лето любви!»

Ник, проживающий в Хове, был усыновлен из детского дома в возрасте 18 месяцев секретарем Пегги и ее мужем Дэвидом, дипломированным сметчиком.

Биологическая мать Ника — бывшая управляющая музыкальной студией Патти Нолдер, с которой он познакомился в 2003 году, загрузив свои данные в базу данных Missing You — давнее онлайн-сообщество, похожее на форум, помогающее воссоединять семьи.

Первоначально она сказала ему, что его отцом был Крис Эндрюс, гитарист и вокалист психоделической поп-группы 60-х The Fleur de Lys, но тест ДНК подтвердил обратное.

Именно сестра Патти подкинула ему имя Мориса, и после загрузки его ДНК на сайт генеалогических исследований он на 100 процентов совпал с другим сыном Мориса, Адамом, который также загрузил свою ДНК.

Затем последовали совпадения с двоюродными братьями Гибб, и Ник завязал тесные отношения с их старшей сестрой Лесли и ее дочерью Дебби, которые живут в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Ник так и не успел познакомиться с Морисом до его смерти от сердечного приступа в 2003 году, но он сказал: «Мне грустно, что он умер, прежде чем я успел с ним познакомиться, но память о нем живет в песнях».

Лулу была замужем за Морисом шесть лет, их отношения официально закончились в 1975 году. У них не было детей.

Она призналась, что новость о существовании Ника стала для нее полной неожиданностью спустя десятилетия после окончания их отношений.

Луи сказал: «Знаете, мы не всегда бываем лучшими версиями самих себя, и Морис, я думаю, сейчас это общепризнано, имел интрижку с Барбарой Виндзор, пока был с вами».