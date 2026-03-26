Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Звездная семья Борисовых: Юра, Анна и их дочери на обложке глянца

Дата публикации: 26.03.2026
Известный актер Юра Борисов, его очаровательная супруга Анна Шевчук и их подросшие дочери впервые представили себя в эксклюзивной семейной фотосессии для модного журнала.

Один из самых востребованных российских актеров, номинант на престижную премию "Оскар", Юра Борисов вместе со своей прекрасной женой Анной Шевчук и их очаровательными дочерьми украсили обложку свежего выпуска журнала Prababoushka. На страницах издания звездное семейство предстало в стильных образах от ведущих брендов, таких как 12 Storeez, Age of Innocence, Dzhanelli, демонстрируя гармонию и теплоту своих отношений.

Звездный путь и семейное счастье

Юра Борисов, безусловно, один из самых ярких и востребованных актеров современности. Мировую известность ему принесла роль в нашумевшем фильме "Анора", за которую он был номинирован на такие престижные награды, как "Оскар" и "Золотой глобус". Свою избранницу, Анну Шевчук, Юра встретил еще во время учебы в театральном училище. Их история любви увенчалась браком в 2014 году. Спустя год на свет появилась их первая дочь Марфа, а в 2017 году семья пополнилась второй дочерью – Акулиной. Анна, в прошлом театральная актриса, сегодня является надежным агентом и опорой для своего талантливого мужа, активно поддерживая его карьеру. Сам же Юра не сбавляет оборотов: сейчас он занят на съемках нового проекта культового режиссера Луки Гуаданьино, параллельно продолжая активно работать в российских проектах. В мае ожидается грандиозная премьера спектакля "Гамлет", где Борисов исполнит главную роль.

Юра Борисов в фильме "Анора"

Фото: bydanasaparova/Instagram, FilmNation Entertainment

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео