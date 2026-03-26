Один из самых востребованных российских актеров, номинант на престижную премию "Оскар", Юра Борисов вместе со своей прекрасной женой Анной Шевчук и их очаровательными дочерьми украсили обложку свежего выпуска журнала Prababoushka. На страницах издания звездное семейство предстало в стильных образах от ведущих брендов, таких как 12 Storeez, Age of Innocence, Dzhanelli, демонстрируя гармонию и теплоту своих отношений.

Звездный путь и семейное счастье

Юра Борисов, безусловно, один из самых ярких и востребованных актеров современности. Мировую известность ему принесла роль в нашумевшем фильме "Анора", за которую он был номинирован на такие престижные награды, как "Оскар" и "Золотой глобус". Свою избранницу, Анну Шевчук, Юра встретил еще во время учебы в театральном училище. Их история любви увенчалась браком в 2014 году. Спустя год на свет появилась их первая дочь Марфа, а в 2017 году семья пополнилась второй дочерью – Акулиной. Анна, в прошлом театральная актриса, сегодня является надежным агентом и опорой для своего талантливого мужа, активно поддерживая его карьеру. Сам же Юра не сбавляет оборотов: сейчас он занят на съемках нового проекта культового режиссера Луки Гуаданьино, параллельно продолжая активно работать в российских проектах. В мае ожидается грандиозная премьера спектакля "Гамлет", где Борисов исполнит главную роль.

