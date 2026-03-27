Уже шесть лет принцесса Беатрис состоит в браке с Эдоардо Мапелли-Моцци. Её 42-летний супруг — успешный игрок на рынке недвижимости и талантливый дизайнер интерьеров. Его часто описывают как дерзкого итальянского аристократа, чьи проекты воплощают безупречный вкус. Со стороны их союз выглядит образцовым, почти идеальным.

Но за этим глянцевым фасадом, как утверждают инсайдеры, таится куда более запутанная и тревожная реальность. Ходят слухи, что именно женитьба на принцессе буквально вытащила бизнес Моцци из финансовой пропасти, превратив его из убыточного предприятия в процветающую международную империю. И теперь, когда репутация королевской семьи Йорков трещит по швам из-за скандала с Джеффри Эпштейном, Эдоардо, по всей видимости, предпочитает держаться в стороне от жены, стремясь уберечь свои активы.

Финансовый поворотный момент

Давайте углубимся в финансовую сторону вопроса. До того, как Эдоардо связал себя узами брака с Беатрис в 2020 году, его компания Banda Property не могла похвастаться особыми достижениями: в 2019 году её оборот едва достигал 244 тысяч фунтов стерлингов, и предприятие стабильно работало в убыток. Однако сразу после того, как Мапелли-Моцци вошел в королевскую семью, произошел настоящий взлет.

К 2024 году, как показывают официальные данные Companies House, оборот Banda Design Ltd взлетел до впечатляющих 2,2 миллиона фунтов, а нераспределенная прибыль достигла 774 353 фунтов стерлингов. «Это была та реклама, которую нельзя купить за деньги. Упоминания о том, что он присоединяется к королевской семье, были в Vogue и Hello! Это, конечно, не повредило его бизнесу, не так ли? Получил бы он это, если бы не был мужем Беатрис? Конечно, нет», — откровенничают инсайдеры. Эдоардо, естественно, категорически отвергает подобные предположения. Его близкие друзья упорно утверждают, что успех Мапелли-Моцци — это плод его исключительного таланта и упорного труда. Тем не менее, его действия после женитьбы, кажется, указывают на совершенно иное. Он умело и активно эксплуатировал свой новый статус, хотя и делал это, как подмечают внимательные наблюдатели, без излишней шумихи. В своих интервью Эдоардо никогда напрямую не упоминает ни супругу, ни королевскую семью, но прекрасно осознает, что эту "недосказанность" за него додумают другие.

Испытание на прочность

Тот самый брак, который стал катализатором ошеломительного взлета бизнеса Мапелли-Моцци, сейчас, по сообщениям множества источников, находится на грани серьезного кризиса. Причина очевидна: "королевское сияние" Эдоардо начало стремительно тускнеть. На фоне ареста принца Эндрю принцесса Беатрис переживает, возможно, один из самых мучительных периодов в своей жизни.

Именно в этот критический момент, когда Беатрис отчаянно нуждалась в поддержке супруга, Эдоардо предпочел отправиться в Майами и Палм-Бич. Там он активно участвовал в конференциях, продвигая свою компанию Banda, беззаботно расслаблялся у бассейна и щедро делился фотографиями с бокалом розового вина на крыше отеля Mr. C, находясь при этом за 6,5 тысяч километров от своей жены. Для близких это стало недвусмысленным тревожным звоночком. Ходят слухи, что между супругами даже состоялся крайне напряженный телефонный разговор, в ходе которого Беатрис настоятельно требовала от мужа немедленно вернуться и поддержать её семью.

Сам Эдоардо, как утверждают инсайдеры, крайне обеспокоен своей репутацией, особенно учитывая, что, по его мнению, он не имеет никакого отношения к скандалам, сотрясающим семью Йорков. Он «реально обеспокоен тем, что его тесть повлияет на его бизнес». Семья Моцци, по слухам, также пребывает в ярости от того, что их сын оказался «втянут в йоркское падение». Союз Беатрис и Эдоардо всегда казался неравноценным, но именно сейчас, в этот час серьезных испытаний, станет окончательно ясно, что же легло в основу их отношений: холодный расчет и статус или подлинная, искренняя любовь.

Фасад благополучия

Сами супруги, несмотря ни на что, упорно продолжают отрицать любые проблемы. Совсем недавно их заметили выходящими из суши-бара в Ноттинг-Хилле, а друзья пары настойчиво уверяют, что все слухи об их разногласиях — «абсолютная ложь», и единственное, что их разделяет, — это физическое расстояние, обусловленное рабочими делами. Однако внимательные наблюдатели подмечают тревожные детали: на одном из последних совместных снимков после ужина Беатрис хоть и улыбается, но взгляд Эдоардо устремлен куда-то в пустоту. Он поспешно удалил недавний пост о своей поездке в Лос-Анджелес, а его активность в социальных сетях полностью прекратилась после ареста тестя. Беатрис же, по словам её окружения, «по-наивному хочет видеть в людях только хорошее и будет закрывать глаза на неприятные истины». И пока принцесса пытается двигаться вперед, её муж, вполне возможно, уже продумывает стратегию, как максимально дистанцироваться от того самого королевского блеска, который когда-то принес ему столь желанные миллионы.