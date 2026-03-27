Неожиданный образ Брэда Питта

Интернет-пользователи активно обсуждают внешний вид 62-летнего Брэда Питта. Актер был запечатлен папарацци на съемках своего нового проекта "Всадники" в Амстердаме. На свежих кадрах Питт предстал в весьма неожиданном образе: растрепанные волосы, седая борода, а также заметная ссадина на брови. Такой вид заставил многих предположить, что звезда сильно устал и заметно "постарел". Комментарии не заставили себя ждать: "Узнать Питта невозможно — этот не слишком умытый, не очень бритый и в целом грязноватый прохожий меньше всего похож на ослепительного красавца, в которого даже в 62 года все влюблены", — написал один из фанатов. Другой добавил: "Это самый грустный прогноз его внешности на следующие 10 лет".!

Секрет "старения" раскрыт

Однако, спешим успокоить поклонников — никаких реальных поводов для тревоги нет! Весь этот "постаревший" образ является лишь результатом виртуозной работы гримеров для новой роли. Интересно, что в прошлом году Питт уже вызывал ажиотаж своей "неузнаваемостью": тогда его видели на съемках продолжения фильма "Однажды в... Голливуде", и даже пошли слухи о возможном увлечении ботоксом. Что касается слухов о настоящих вмешательствах в его внешность, например, о круговой подтяжке лица, то они остаются неподтвержденными.!

Личная жизнь актера

Стоит напомнить, что в настоящее время Брэд Питт счастлив в отношениях с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон. Она моложе актера на 29 лет. Их роман начался в 2022 году, а официально они дебютировали как пара в 2024 году на финале Гран-при Великобритании. Брэд очень тепло отзывается о своей избраннице и регулярно появляется с ней на различных мероприятиях, но с предложением руки и сердца пока не торопится. Вероятно, это связано с тем, что он совсем недавно прошел через громкий и скандальный развод с Анджелиной Джоли, от которой у него шестеро детей.