Эпическое возвращение в Хогвартс: HBO представил первый тизер сериала о Гарри Поттере

Дата публикации: 27.03.2026
Волшебный мир оживает вновь! Дебютный тизер долгожданного сериала о Гарри Поттере от HBO уже в сети, обещая грандиозную премьеру в конце 2026 года.

Телеканал HBO наконец-то порадовал поклонников, представив захватывающий первый тизер-трейлер грядущей адаптации культовой саги о Гарри Поттере. Двухминутное видео, опубликованное на официальном YouTube-канале, моментально погружает зрителей в волшебную атмосферу Хогвартса, демонстрируя знакомые лица — от юных студентов до авторитетных профессоров. Этот амбициозный проект призван заново рассказать легендарную историю мальчика, который выжил, начиная с самых истоков, и создаётся при непосредственном участии самой Джоан Роулинг. Сериал обещает стать настоящей эпопеей, рассчитанной на десять лет, где каждый из семи сезонов будет тщательно адаптировать одну из книг оригинальной серии.

Зрителей ждёт обновлённый звёздный состав, который воплотит любимых героев на экране. В роли Гарри Поттера выступит Доминик Маклафлин, его верных друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер сыграют Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон соответственно. Образ мудрого Альбуса Дамблдора примерит Джон Литгоу, строгую, но справедливую профессора Макгонагалл — Джанет Мактир. Роль загадочного Северуса Снейпа досталась Паапе Эссьеду, а добродушного Рубеуса Хагрида — Нику Фросту. И это лишь часть великолепного ансамбля! Долгожданная премьера назначена на конец 2026 года, так что ждать осталось не так уж и долго.

Неоднозначная реакция на кастинг

Несмотря на всеобщий ажиотаж, новый актёрский состав вызвал и волну неоднозначных откликов, особенно это коснулось исполнителя роли профессора Снейпа. Выбор темнокожего актёра на роль Северуса Снейпа вызвал бурные дебаты, а некоторые пользователи назвали это расизмом и раскритиковали Паапу Эссьеду за несоответствие устоявшемуся каноничному образу. Недавно сам Паапа Эссьеду впервые прокомментировал обрушившуюся на него критику.

