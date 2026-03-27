Европейские туристы не спешат в тихую Финляндию, пользуйтесь моментом

Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: Озерные дали манят редкого путешественника.

Регион рекламируется как место чистой природы и вкусной кухни.

В Финляндии массово закрываются полицейские участки, а население уезжает из восточных регионов страны. А все потому, что финская граница остается закрытой для российских туристов и целые регионы несут колоссальные убытки. Но есть и те, кто в итоге выиграл от происходящего – в России, а не в Финляндии.

Финское государство предпринимает усилия для того, чтобы возродить умирающую из-за отсутствия россиян туристическую отрасль страны. Для помощи терпящим бедствие бизнесменам Финляндия отрядила специальную организацию Visit Finland. Она является официальным национальным туристическим офисом Финляндии и входит в структуру госкомпании Business Finland.

Основная миссия Visit Finland – продвигать Финляндию как туристическое направление, а также помогать местным туркомпаниям в разработке и маркетинге их услуг. Директор Visit Finland Кристина Хиетасаари признала, что на востоке Суоми многие территории сейчас находятся в трудном положении, поскольку приток россиян «внезапно прекратился». Разумеется, она умолчала о том, что прекратился этот поток потому, что сама Финляндия закрыла для российских граждан границу.

В частности, Visit Finland начала кампанию по продвижению в Европе региона озера Сайма, некогда популярного у российских туристов. Регион рекламируется как место тишины, чистой природы и вкусной кухни, предлагая отдых в коттеджах на берегу озера. Однако на практике туристы из ЕС добираются до этих коттеджей редко, а американцы так и вовсе предпочитают роскошный отдых в комфортных отелях. Участники рынка признают, что только у россиян был популярен туризм на Сайме с прогулками на пароходах, катанием на лодках и отдыхом в коттедже с сауной.

