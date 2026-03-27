Долгожданное событие свершилось! Михаил Галустян впервые официально показал миру свою новую спутницу — очаровательную Лилию Киосе. Актер и визажистка появились вместе на премьерном показе фильма «Королек моей любви», где Галустян сыграл ключевую роль. Откровенных признаний от артиста ждать не приходится; в беседе с прессой он твердо заявил, что "личная жизнь на то и личная, чтобы не говорить о ней публично". Что ж, мы рады, что они перестали скрываться! Пара смотрелась невероятно гармонично, особенно в своих стильных нарядах, явно вдохновленных яркой индийской тематикой новой комедии.

Единственное, что Михаил решился приоткрыть — это факт, что во время съемок фильма они с Лилией еще не были знакомы. Этот важный комментарий развеял все домыслы и слухи о том, что их роман якобы начался четыре года назад, когда Галустян еще состоял в браке.

Семейная драма и развод

Стоит напомнить, что с первой супругой, Викторией, Михаил Галустян прожил в счастливом браке целых восемнадцать лет, став отцом двух прекрасных дочерей. Их союз со стороны казался образцовым и, возможно, таковым и был, но, как это часто бывает, судьба внесла свои коррективы, и пути супругов разошлись. Именно тогда впервые появились громкие разговоры о новом романе артиста с визажисткой, но тогда фигурировало совсем другое имя. В центре внимания оказалась некая Милена, которая работала с Михаилом над несколькими проектами. Особую остроту слухам придавал тот факт, что девушка была в интересном положении. Однако "обвиняемая" в развале семьи решительно отрицала свою причастность к разводу знаменитости, заявляя, что "не имеет к разводу звезды никакого отношения". Свою позицию пришлось озвучить и Виктории Галустян, которая твердо настаивала, что "третьего лишнего в их с мужем отношениях не было. Просто так получилось, что они расстаются".