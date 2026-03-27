Международный олимпийский комитет (МОК) принял историческое решение, введя новую, бескомпромиссную политику: отныне трансгендерам запрещено участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Это заявление, опубликованное на официальном ресурсе организации, стало громом среди ясного неба для многих.Право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК теперь имеют только биологические женщины, — чётко и недвусмысленно подчёркивается в заявлении. Эти новые правила, которые, по словам комитета, призваны обеспечить высшую степень справедливости, безопасности и честности в мире большого спорта, начнут действовать с Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Важно отметить, что они не будут иметь обратной силы и не затронут массовый или любительский спорт.

Президент МОК, Кирсти Ковентри, эмоционально прокомментировала это эпохальное нововведение: Как бывшая спортсменка, я твёрдо верю в право всех олимпийцев на участие в честных соревнованиях. Объявленная нами политика основана на научных данных и разработана медицинскими экспертами. На Олимпийских играх даже малейшая разница может решить исход соревнований. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это просто небезопасно.

Скандалы на Олимпиаде-2024: предыстория решения

Нельзя не упомянуть, что повышенное внимание к вопросу участия трансгендерных спортсменов в женских состязаниях разгорелось после событий Олимпийских игр 2024 года в Париже. В центре скандала оказались участницы боксёрских соревнований Иман Хелиф и Линь Юйтин. Обеих спортсменок тогда дисквалифицировала Международная боксёрская ассоциация (IBA), так как они не смогли пройти гендерный тест и, согласно лабораторным данным, имели XY-хромосомы. Однако из-за острого конфликта между IBA и МОК результаты этой дисквалификации не были признаны, и боксёршам всё же разрешили выйти на ринг. В итоге обе спортсменки сенсационно завоевали золотые медали, что вызвало бурю негодования и широкий общественный резонанс. С критикой происходящего выступили многие влиятельные личности, среди которых Дональд Трамп, Илон Маск и Джоан Роулинг.

Иман Хелиф и Линь Юйтин. Фото: Getty Images