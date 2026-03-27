Звёздный Блеск на Премьере в Париже

Париж вновь стал эпицентром звёздного сияния: в столице Франции состоялась долгожданная премьера кинокартины "Вот это драма!", где главные роли исполнили неподражаемые Зендая и Роберт Паттинсон. Звёзды с удовольствием позировали фотографам на красной дорожке, приковывая к себе все взгляды. 29-летняя Зендая, чья недавняя тайная свадьба с Томом Холландом до сих пор будоражит умы поклонников, предстала перед публикой в ослепительном белом платье Louis Vuitton. Открытая спина и струящийся шлейф наряда придавали ей невероятную элегантность и воздушность. 39-летний Роберт Паттинсон выбрал классический, но при этом стильный чёрный костюм от Dior, добавив изюминку в образ с помощью галстука в горошек. По данным издания Just Jared, супруг Зендаи, звезда "Человека-паука" Том Холланд, также прибыл в Париж, чтобы поддержать жену. Однако он предпочёл избежать внимания публики, оставшись в их отеле и не выходя на красную дорожку.

Интригующий Сюжет и Звёздные Гости

Фильм "Вот это драма!" обещает зрителям захватывающий сюжет, повествующий о влюблённой паре, которую играют Зендая и Роберт Паттинсон. Они с трепетом готовятся к свадьбе, но за считанные дни до торжества один из них обнаруживает шокирующую тайну другого — тайну, которую он предпочёл бы никогда не узнавать.

На премьере этой же картины, состоявшейся ранее в Лос-Анджелесе, компанию Роберту Паттинсону на красной дорожке составила его супруга, актриса и модель Сьюки Уотерхаус.