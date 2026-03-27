Полностью избавиться от пылевых клещей в доме не получится, однако можно сократить их количество.

Специалист отметила, что добиться полной стерильности нереально. «Даже после тщательной уборки новые особи неизбежно попадают в помещение с одеждой, обувью, через вентиляцию и открытые окна. Задача сводится к тому, чтобы снизить количество аллергенов до уровня, безопасного для здоровья», — заявила врач.

По словам специалиста, единственный эффективный способ борьбы — уменьшить количество мест, на которых пылевые клещи могут активно размножаться. Эксперт рекомендовала заменить домашний текстиль на поверхности, которые можно протирать влажной тряпкой. Она также посоветовала использовать на постельных принадлежностях специальные чехлы, не пропускающие аллергены, и держать влажность воздуха на уровне не выше 45-50 процентов.