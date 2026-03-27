Длительное отсутствие эякуляции может ухудшать качество спермы. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 170 исследований с участием людей и животных. Исследователи изучили, как время между образованием сперматозоидов и их использованием влияет на состояние и репродуктивные функции. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRS B).

Анализ показал, что у мужчин более длительное воздержание связано с ростом окислительного стресса и повреждением ДНК сперматозоидов, а также снижением их подвижности и жизнеспособности. При этом общий эффект оказался умеренным, но статистически значимым. У животных ухудшения были выражены сильнее: снижалась вероятность оплодотворения и ухудшалось качество эмбрионов.

Ученые объясняют это тем, что сперматозоиды — крайне уязвимые клетки. Они почти не способны к восстановлению повреждений и со временем накапливают дефекты из-за активного обмена веществ и воздействия свободных радикалов. В результате их «функциональный возраст» увеличивается, даже если сам организм остается молодым.

Авторы отмечают, что результаты могут быть важны для репродуктивной медицины, в том числе при ЭКО. По их мнению, оптимальное время воздержания должно учитывать баланс между количеством и качеством сперматозоидов.