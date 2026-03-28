Американская поп-исполнительница Чаппелл Рон (настоящее имя — Кейли Роуз Амштуц) отреагировала на разгоревшийся в соцсетях скандал вокруг предполагаемого поведения ее охранника в Бразилии. Звезда местного клуба «Фламенго» Жоржиньо ранее обвинил певицу и ее бодигарда в доведении своей падчерицы до слез.

По словам 34-летнего Жоржиньо, выступавшего в прошлом за итальянский «Наполи» и английский «Челси», певица проигнорировала 11-летнюю девочку, когда та узнала ее в ресторане отеля в Сан-Паулу и захотела пообщаться со своим кумиром.

Вскоре после этого к столику, где сидела жена Жоржиньо с дочерью, подошел охранник артистки и начал «крайне агрессивно себя вести», доведя ребенка до слез, утверждает футболист. К слову, отцом Ады является британский актер Джуд Лоу, с которым ее мать, ирландская певица Кэтрин Хардинг, встречалась до брака с Жоржиньо.

«Я надеюсь, ты задумаешься над этой ситуацией. Никто не заслуживает такого обращения, особенно ребенок. Без своих фанатов, ты была бы никем», — обратился футболист к Рон в публикации в Instagram.

Рон ответила Жоржиньо через видео в той же соцсети. Она заявила, что «просто завтракала» и не заметила никаких действий со стороны поклонников. Певица подчеркнула, что не просила охранника разбираться с ребенком и ее матерью и сама теперь «расстроена» этой ситуацией. По ее словам, бодигард также не входил в команду ее личной охраны.

«У меня нет ненависти к поклонникам моей музыки, я не ненавижу детей — это безумие. Я приношу извинения матери и ребенку за то, что кто-то неправильно понял ситуацию и решил, что вы пытаетесь что-то предпринять. Если вы испытали неудобство, это меня очень расстраивает, вы того не заслуживали», — отметила 28-летняя исполнительница хитов Hot to Go! и Pink Pony Club.

Незадолго до публикации певицы к обсуждению скандала успел присоединиться новый мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Кавальере. Он написал в X (бывший Twitter), что не допустит выступлений Рон в будущем на местном фестивале и пригласил на него падчерицу Жоржиньо.

Рон, несмотря на скандал, без происшествий отыграла свой концерт в Сан-Паулу 21 марта в рамках фестиваля Lollapalooza Brazil, отмечает People. Как обратил внимание журнал, певица заявила со сцены, что не знает, когда в следующий раз отправится на гастроли и поблагодарила Бразилию за то, что в этой стране состоялось последнее шоу тура.

Она также выразила благодарность «команде, охране и музыкантам» — знала ли она на тот момент о посте Жоржиньо, неизвестно.

Обладательница «Грэмми» в 2024 году уже подвергалась критике в Сети за ряд публикаций в TikTok, в которых выразила негодование «мерзким поведением» некоторых поклонников». К таким действиям она тогда отнесла попытки окликнуть ее на улице и недовольство в ответ на ее отказ от фотографий.

“Мне по барабану, если вы считаете это эгоизмом с моей стороны, если я отказываются от фото или объятий. Это ненормально, это странно», — заявляла певица, используя ненормативную лексику.