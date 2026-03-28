52-летняя актриса рассказывала, что у нее сложные отношения с зятем, мужем ее старшей дочери Валерии от первого брака. По этой причине Екатерина почти не видится с внуками.

В беседе со СМИ артистка рассказала, что пытается примириться с дочерью и ее семьей. Добавим, что у старшей дочери Волковой Валерии двое детей — трёхлетий сын Тимофей и дочка Василиса, которой исполнить годик в июне.

«Мы сейчас взяли паузу. Я не хочу ничего говорить, чтобы не усугубить ситуацию, потому что я очень переживаю. Мы как-то хотим договориться, чтобы внуки все-таки могли со мной видеться. И вообще с дочерью хотелось бы наладить отношения. Но и с зятем, наверно, если он придет и просто по-мужски поговорит. Просто у нас недопонимание, которое, как снежный ком наращивается. Надо просто встретиться и поговорить. Вообще, говорить друг с другом очень полезно», — поделилась с KP.RU Екатерина.

«Один раз меня заблокировали на три недели. Следующее будет по нарастающей. Работаю с психологом… Я в ужасном состоянии. Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет видеться. Мы с ним договорились уже, а детей обманывают…» — ранее рассказала Волкова.

Валерия — дочь Екатерины от первого мужа Алексея. У актрисы также есть двое детей от брака с Эдуардом Лимоновым — 19-летний Богдан и 18-летняя Александра.