Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

33-летний Юра Борисов представил свою прекрасную семью

Lifenews
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Они вместе уже 12 лет.

Они вместе уже 12 лет.

В сети появился первый трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» с артистом в главной роли.

33-летний Юра Борисов вместе с женой, 35-летней Анной Шевчук, и их общими дочками принял участие в фотосессии для глянцевого издания. Снимок звездной семьи появился на обложке свежего номера журнала Prababoushka.

Напомним, с будущей супругой Юра Борисов познакомился во время учебы в театральном училище. В 2014 году они официально оформили свои отношения.

Год спустя пара стала родителями дочери Марты. А в 2017-м у знаменитостей появилась вторая наследница, которой дали имя Акулина.

В 2025 году актер был номинировал на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме Шона Бэйкера «Анора», однако он уступил победу Кирану Калкину. Кроме того, Борисов не стал победителем последней перед «Оскаром» кинопремии — Гильдии киноактеров США. Юра также претендовал на «Золотой глобус» и британскую BAFTA.

В сети появился первый трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли. Картина производства Кинокомпании СТВ, телекомпании «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинга», при поддержке Фонда Кино выйдет в прокат 24 сентября. Дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип».

#звезды #шоу-бизнес #награды #знаменитости #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео