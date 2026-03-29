33-летний Юра Борисов вместе с женой, 35-летней Анной Шевчук, и их общими дочками принял участие в фотосессии для глянцевого издания. Снимок звездной семьи появился на обложке свежего номера журнала Prababoushka.

Напомним, с будущей супругой Юра Борисов познакомился во время учебы в театральном училище. В 2014 году они официально оформили свои отношения.

Год спустя пара стала родителями дочери Марты. А в 2017-м у знаменитостей появилась вторая наследница, которой дали имя Акулина.

В 2025 году актер был номинировал на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме Шона Бэйкера «Анора», однако он уступил победу Кирану Калкину. Кроме того, Борисов не стал победителем последней перед «Оскаром» кинопремии — Гильдии киноактеров США. Юра также претендовал на «Золотой глобус» и британскую BAFTA.

В сети появился первый трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли. Картина производства Кинокомпании СТВ, телекомпании «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинга», при поддержке Фонда Кино выйдет в прокат 24 сентября. Дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип».