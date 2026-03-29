Над певицей Славой начинают сгущаться тучи. И, кажется, вокалистка не переживает о скандалах, которые дожидаются ее дома.

На днях певица Анастасия Сланевская показала, как проводит отпуск на берегу океана. На этот раз Славу сопровождает мускулистый красавец, которого артистка постоянно показывает в личном блоге в Instagram. Многие отметили в комментариях, что певице повезло — такой симпатичный мужчина рядом.

Видимо, на фоне подобных комментариев Слава решила тоже похвастаться собственной фигурой. «Мы, как говорится, тоже не лыком шиты», — заявила Сланевская, покрасовавшись в бикини перед камерой. Правда, без самокритики не обошлось, и знаменитость раскритиковала свои ягодицы. "Ну немного целлюлита на ж..."

Между тем в России Славу ждут неприятности. До отпуска Анастасия успела дать неудачный концерт в Пензе и обещала подать в суд на недовольных зрителей. Те же, в свою очередь, считают, что Слава вышла к ним пьяной. На фоне скандала высказался глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Я считаю, что это не артист. Нужно таких деятелей просто запрещать. Ее поведение относится к западным ценностям. Она может поставить себя выше обыкновенных людей, ловит хайп на треш-контенте. Зачем нам такие люди? Она говорит, что встречается с мужиками за деньги, а это смотрят наши дети.

Это разложение нашей культуры. Самозванка, а не артист. Таких нужно прорабатывать, мы тоже этим займемся. Надо ставить в черный список, стоп-лист. Должен быть единый регулятор, где граждане страны будут давать оценку подобным личностям», — заключил общественник.