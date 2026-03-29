Киркоров закурил в аэропорту, решив, что ему можно все.

Певец Филипп Киркоров был замечен курящим в неположенном месте. С зажженной сигаретой его сняли идущим по аэропорту в Барнауле. Ролик опубликован в Telegram-каналах.

«Король прилетал выступать в "Титов Арене". Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя», — говорится в публикации. На кадрах исполнитель идет к выходу из авиагавани. В этот момент в холле находятся люди.

Своим поведением он возмутил людей в соцетях, которые принялись оставлять под постом негативные комментарии. «Демонстрация полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения», «Это его уважение к людям той страны, где он находится!» — прокомментировали видео юзеры.