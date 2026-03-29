Майли Сайрус призналась, что у неё был тайный роман со звездой сериала Disney «Всё тип-топ, или жизнь Зака и Коди». Речь идёт об одном из звёздных братьев близнецов Спраус — Дилане.

В специальном выпуске «Ханны Монтаны», посвящённом 20-летию сериала, певица рассекретила их с Диланом тайные отношения. Она отметила, что в то время действительно ходили какие-то слухи о них, но только сейчас она решилась их прокомментировать.

«Он был моим парнем. Я думаю, были какие-то слухи. Это правда, подтверждаю», — высказалась Майли. К слову, сам Дилан свою личную жизнь не комментировал ни в подростковом возрасте, ни сейчас. Известно, что актёр уже несколько лет счастлив в отношениях с моделью Барбарой Палвин.

Майли же недавно подтвердила новость о помолвке с Максом Морандо, рассказав, что была очень удивлена предложением. По словам близких друзей, эти отношения отличаются от предыдущих романов певицы. Семья Сайрус, особенно её мать Тиш, тепло приняла жениха.

Майли Рэй Сайрус (урождённая Дестини Хоуп Сайрус, род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.

Выступая сразу в нескольких жанрах, включая поп, хип-хоп, кантри, рок и экспериментальную музыку, в последнее время её исполнению характерна фирменная хрипота в сочетании с контральто. Пять альбомов, записанных Сайрус, возглавили американский чарт Billboard 200, а всего в него вошло тринадцать пластинок артистки, что является одним из лучших результатов среди женщин в 21 веке. Её личная жизнь, имидж, поведение и перформансы вызывают споры и широкое освещение в СМИ по всему миру.