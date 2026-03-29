Вопреки расхожему мнению, опорожнение кишечника не всегда должно происходить ежедневно, заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

По словам врача, частота стула у взрослых может заметно различаться, и сама по себе редкая дефекация еще не означает болезнь. Она пояснила, что путь пищи до кишечника у каждого человека занимает разное время. На скорость этого процесса влияют возраст, количество и состав еды, физическая активность, стресс, поездки и даже привычка сдерживать позывы.

«В целом время переваривания пищи индивидуально. У взрослого человека пища проходит верхние отделы желудочно-кишечного тракта (желудок и тонкий кишечник) в среднем за шесть часов. После этого, уже в толстом кишечнике, до поступления каловых масс в прямую кишку и формирования позыва на дефекацию может пройти еще от 36 до 48 часов», — отметила Головчанская.

Именно поэтому, по ее словам, ежедневный стул не может считаться единственным признаком нормы. Куда важнее, как человек себя чувствует и есть ли у него неприятные симптомы при отсутствии ежедневной дефекации. «Если стул бывает не каждый день, но он мягкий, не вызывает боли, дискомфорта, в нем нет крови и он не требует выраженного натуживания, а сама дефекация происходит чаще трех раз в неделю, для взрослого это может быть вариантом нормы», — отметила врач.