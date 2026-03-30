В январе прошлого года 20‑летняя Аврора Киба заявила, что рассталась с Григорием Лепсом, но долго одна не оставалась. В феврале ее заметили на карнавале в Рио уже в обществе 36‑летнего Рустама Гаджиева — племянника президента Азербайджана и руководителя первого коллекторского агентства в стране, входящего в число «завидных холостяков‑миллионеров».

По данным источников, он, возможно, оплатил звездную вечеринку в честь дня рождения Кибы: на шумное торжество в Абу‑Даби, где выступали Ксения Собчак и другие звезды, потратили порядка 30 миллионов рублей. Теперь девушка сама подтвердила слухи о романе: она уехала на отдых в Китай и опубликовала фото, на которых обнимает и целует Рустама, подкрепив один из снимков сердечком‑смайлом. Официальных комментариев о личной жизни Аврора пока не дает.

Перед этим её уже связывали с сыном Ирины Дубцовой, Артёмом Черницыным, но, судя по всему, девушку больше привлекают более зрелые и состоятельные кавалеры.

Сама Киба неоднократно в шутливой форме объясняла, почему всё‑таки рассталась с Лепсом, отмечая, что «сердца перестали биться в унисон», а образ жизни и взгляды разошлись. В своём реалити‑шоу она добавила: «Иногда даже при наличии чувств людям не всегда удается построить крепкие и счастливые отношения... Порой не совпадают образы жизни, принципы или семейные устои... И жизнь в целом... Важно уважать друг друга и иметь мудрость вовремя разойтись, если вы понимаете, что не подходите друг другу. Собственно говоря, мы так и поступили».

Сам Григорий Викторович после расставания, напротив, словно вернулся в прежнее русло: он проводит время с детьми и бывшей женой, Анной, вместе поздравлял свою 90‑летнюю мать с праздником в Сочи и признавал, что отношения погубил «собственными изменами», но сохранил с Анной теплое общение.