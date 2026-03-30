Перед глазами шедевры, но внутри — настойчивое желание уйти. Музейная усталость — не миф, а реальная особенность человеческого восприятия, знакомая любителям искусства по всему миру.

Поход в музей воспринимается как особое событие: покупка билета, выстраивание маршрута по залам и ожидание встречи с прекрасным. Однако уже на выставке мы можем поймать себя на мысли, что хотим быстрее уйти. Это не стыдно и не говорит об отсутствии вкуса. Дело в музейной усталости — физическом, эмоциональном и когнитивном утомлении, которое может возникать при длительном осмотре экспозиции.

Термин «музейная усталость» появился в 1916 году благодаря Бенджамину Гилману, описавшему его в статье Museum Fatigue («Музейная усталость»). Специалист наблюдал за посетителями Бостонского музея изящных искусств и выяснил, что неудачная организация музейного пространства требует от аудитории дополнительных физических усилий: наклонов, стояния на цыпочках и др. В 1980-е американские и европейские специалисты продолжили изучать поведение посетителей музеев и постепенно вышли на новый уровень борьбы с проблемой. Тем не менее музейная усталость остается распространенным явлением.

Почему возникает желание уйти?

Как правило, быстрое утомление от пребывания в музее связано прежде всего с физическим дискомфортом: тяжестью в ногах, сухостью в глазах, головной болью или голодом. «Работа с посетительским опытом — кропотливый труд, — объясняет куратор Музея современного искусства «Гараж» Анастасия Митюшина. — Источники дискомфорта могут быть самые разные: плохой климат, запутанная навигация, малое число лавок и запрет взрослым сидеть на полу, к чему за рубежом спокойнее относятся. Еще я очень устаю от неясности, кураторской неряшливости или неуместности выбранных архитектурных решений. Иногда выставки бывают чрезвычайно монотонные или избыточные».

Также физическое утомление может провоцировать теснота, из-за которой посетители нарушают личное пространство друг друга. Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова рассказывает: «В последние два года интерес гостей к экспозициям так велик, что для общего удобства нам приходится вводить посещение по сеансам и регулировать количество людей в залах. В идеальном музее не должно быть толчеи. Никто еще не говорил: «Пойдем сходим на выставку, там столько народа — отдохнем!»

При этом у музейной усталости есть не только физические, но и когнитивные проявления: одно из них — снижение концентрации внимания при осмотре экспозиций. Современному человеку может быть сложно сосредоточиться в музее из-за привычки потреблять быстрый контент, который позволяет мгновенно получать впечатления без особых усилий. Поэтому время от времени отвлекаться от выставки — вполне нормально, считает Анастасия Митюшина. «Все ведут себя в музее очень по-разному. Иногда я вижу компанию девушек, которым хочется сфотографироваться поэффектнее. Иногда группу студентов, которые увлеченно что-то обсуждают, или воркующую пару на свидании, кто-то один в больших наушниках бродит по экспозиции, — вспоминает она. — Зрители любого возраста сейчас смотрят на искусство с разной концентрацией. Однако некоторые себя ругают и тревожатся о нехватке идеально целостного восприятия или о том, как соответствовать устаревшей норме чинности и благолепия».

«Когда человек находится с произведением тет-а-тет, например разглядывает картину на экране телефона, он может уделить работе столько внимания, сколько считает нужным, — объясняет автор искусствоведческого Telegram-блога erizo verde Валерия Фомина. — При посещении музея или галереи мы, напротив, сталкиваемся с реальностью: толпой других посетителей, криками или разговорами людей на отдаленные от выставки темы, усталостью от хождения по залам и так далее. И тут человек встречает первый дискомфорт — не получается уделить нужное количество времени произведению, посещение уже не такое камерное, как при просмотре анонса выставки. Освещение, шумы, сквозняки — некоторые могут быть нарочито яркими, другие незаметными, но ощутимыми. В этом случае даже самый преданный искусству человек задастся вопросом: «Почему возникает желание уйти?»

Еще одно когнитивное проявление музейной усталости — информационная перегрузка: мозг перестает усваивать новые факты и детали. Круглые сутки мы получаем огромное количество информации в интернете, и когда пытаемся осмотреть десятки экспонатов, прочитать подробные описания, таблички и гайды к ним, мозг просто выдыхается. Но не стоит заранее настраивать себя, что поход в музей будет очень энергозатратным, советует руководитель молодежных программ «Пушкинский.Ю» в ГМИИ им. А. С. Пушкина Александра Зотова: «Сложности возникают, когда человек приходит в музей уже с установкой, что это что-то слишком сложное, скучное или «не для него». Иногда это связано с прошлым опытом, например если первый визит оказался слишком формальным или недружелюбным. В таком случае интерес к искусству может просто не получить продолжения».

Некоторые приходят в музей, чтобы подтвердить статус культурного и образованного человека, другие — чтобы выложить фото в соцсети. «К сожалению, присутствует такая тенденция, что если человек сделал кадр, он может и не продолжать осмотр экспозиции, — рассказывает Валерия Фомина. — Но есть и противоположная установка — на продуктивность: если зритель пришел на выставку, то он должен не только это зафиксировать и опубликовать в социальных сетях, но и изучить полностью всю экспозицию».