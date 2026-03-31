Капибара ускользнула из зоопарка и две недели находится в бегах 0 208

Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Капибара ускользнула из зоопарка и две недели находится в бегах
ФОТО: Unsplash

В Британии капибара Самба сбежала из зоопарка и две недели наслаждается свободой.

Зоопарк в британском графстве Гэмпшир не оставляет надежд найти капибару по кличке Самба, которая ускользнула из вольера почти две недели назад. Об этом сообщает BBC News.

Девятимесячный грызун сбежал из зоопарка недалеко от города Винчестер 17 марта, на следующий день после того, как его вместе с сестрой по кличке Танго привезли из графства Саффолк. Танго нашли быстро, а Самба до сих пор находится в бегах. В поисках задействованы тепловые дроны и специально обученная собака. Местные жители и школьники организовали поисковые команды. Директор зоопарка Лора Рид заявила, что они не сдаются и готовы вести поиски столько, сколько потребуется.

По словам Рид, у побега есть поразительное сходство с инцидентом 30-летней давности, когда две капибары сбежали и были найдены через два месяца на берегах реки Итчен. Возле этой реки и сейчас время от времени видят и Самбу, которая наслаждается свободой. Сейчас поиски сосредоточены в окрестностях деревни Оулсбери, где грызуна видели в день побега. В ближайшее время зону поиска планируют расширить.

Сотрудники зоопарка призывают всех, кто заметит Самбу, звонить на горячую линию. «Мы будем реагировать на любое сообщение. Она не сможет скрываться вечно», — сказала Рид. С наступлением апреля, когда начнется сезон рыбалки, у реки, где предположительно прячется беглянка, станет больше людей. Это повышает шансы успешных поисков.

#животные #зоопарк #поиск #Британия #новости
