Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший в Европу, раскрыл трудности при оформлении гражданства Португалии для дочери. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

По словам юмориста, ребенку, который родился в Португалии, положено гражданство, если у одного из родителей есть легальный статус проживания или если родитель фактически прожил в стране больше одного года. «У меня была украинская временная защита, а это как раз легальный статус. Но именно на этом моменте многих разворачивают», — написал он.

Как уточнил Романов, в первом ЗАГСе, куда они с женой обратились, им отказали в оформлении гражданства ребенку. Тогда они отправились в другой город, там их ребенку выдали гражданство. При этом, как пояснил юморист, при второй попытке оформить статус гражданина для дочери они предоставили те же документы, что и в первый раз.

«Сейчас, кстати, закон уже поменяли, стало сложнее. Но в нашем случае это сработало», — добавил комик.