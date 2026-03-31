Уехавший из России в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства

Дата публикации: 31.03.2026
Изображение к статье: Уехавший из России в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства
ФОТО: Youtube

Комик Романов заявил, что дочери сначала отказали в гражданстве Португалии.

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший в Европу, раскрыл трудности при оформлении гражданства Португалии для дочери. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

По словам юмориста, ребенку, который родился в Португалии, положено гражданство, если у одного из родителей есть легальный статус проживания или если родитель фактически прожил в стране больше одного года. «У меня была украинская временная защита, а это как раз легальный статус. Но именно на этом моменте многих разворачивают», — написал он.

Как уточнил Романов, в первом ЗАГСе, куда они с женой обратились, им отказали в оформлении гражданства ребенку. Тогда они отправились в другой город, там их ребенку выдали гражданство. При этом, как пояснил юморист, при второй попытке оформить статус гражданина для дочери они предоставили те же документы, что и в первый раз.

«Сейчас, кстати, закон уже поменяли, стало сложнее. Но в нашем случае это сработало», — добавил комик.

Читайте нас также:
#гражданство #Португалия #Европа #миграция #законы #семья #бюрократия
