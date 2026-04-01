«Твое сердце будет разбито» – российская мелодрама по мотивам одноименного романа Анны Джейн, ушедшей из жизни в 2023 году. Книгу прочитали более 6,5 млн раз. Перед съемками в соцсетях был объявлен открытый кастинг в «массовку», а съемочная группа консультировалась с фанатами.

Это история Полины Тумановой, женщины, чья жизнь в одночасье дает трещину. За фасадом семейного благополучия скрываются тайны, способные разрушить все, что ей дорого. Но в час испытаний героиня открывает в себе силу, о которой не подозревала, – силу любви и памяти.

Между подростками заключается своеобразная сделка: Барс защищает Полину, а она помогает ему с учебой и не вмешивается в его дела. Поначалу это лишь игра, но постепенно между героями зарождаются настоящие чувства. Однако их отношения встречают сопротивление со стороны окружающих: против влюбленных выступают одноклассники, родители Полины, ее сводный брат Лайм и бывшая девушка Барса Саша.

Режиссером картины выступил Михаил Вайнберг. Он стремился передать искренность и хрупкость первой любви, сохранив при этом честность повествования. Постановщик хотел избежать шаблонного хэппи‑энда, показав, что герои проходят через испытания и меняются. Внимание Михаил уделил подбору исполнителей, прислушиваясь к мнению поклонников книги, и оценил профессионализм молодых артистов.

Режиссер искал для съемок город, который бы передал атмосферу истории. Среди потенциальных локаций были Нижний Новгород, Казань и Новосибирск, но выбор пал на Екатеринбург. Город впечатлил съемочную группу сочетанием новой архитектуры и энергетики: с одной стороны, здесь чувствуется столичный масштаб, с другой – темп жизни не такой лихорадочный, что лучше раскрывает эмоциональные связи между героями.

Всего команда провела 35 съемочных дней, и больше половины из них – 21 смена – пришлись на Екатеринбург. Работа шла интенсивно: актеры, в основном молодые, демонстрировали удивительную выдержку и профессионализм. Им приходилось трудиться по 12 часов за смену, порой в непростых погодных условиях – например, некоторые ключевые сцены снимали под проливным дождем.

Чтобы наполнить фильм живыми лицами и атмосферой настоящего города, создатели запустили открытый кастинг в социальных сетях для участия в массовых сценах. Инициатива вызвала отклик: свои видео прислали свыше 5400 человек. Из этого числа отобрали самых ярких участников, которые затем появились в кадре и помогли сделать картину более достоверной.

Внимание режиссер уделил финалу истории. Он сознательно отказался от шаблонного счастливого конца в пользу честного решения. По замыслу Вайнберга, зрители должны почувствовать: герои прошли непростой путь, столкнулись с испытаниями и в результате изменились – не формально, а по‑настоящему, сохранив при этом веру в любовь и искренность чувств.