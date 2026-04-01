34-летний внук Алла Пугачёва, Никита Пресняков, оказался в центре обсуждений после публикации видео с участием неизвестной блондинки. В кадре артист нежно целует девушку, что сразу вызвало волну догадок о его личной жизни.

Пользователи соцсетей быстро обратили внимание на внешность спутницы: худощавая, с аристократичными чертами и длинными светлыми волосами, она многим напомнила бывшую супругу музыканта — Алена Краснова. Сходство оказалось настолько очевидным, что подписчики начали активно обсуждать это в комментариях.

Однако сам Пресняков поспешил опровергнуть слухи о новом романе. По его словам, речь идет исключительно о рабочем взаимодействии. Артист предложил всем желающим перейти на страницу девушки, чтобы убедиться: никаких романтических отношений между ними нет.

Как выяснилось, незнакомку зовут Карина, и она занимается модельной работой, участвуя в создании фото- и видеоконтента. Несмотря на это, внимательные подписчики заметили, что музыкант активно реагирует на ее публикации — в частности, оставляет «сердечки», что лишь подогревает интерес к их общению.

Любые комментарии, в которых упоминалась Алена Краснова, артист оперативно удалял, тем самым давая понять, что тема прошлого брака остается для него чувствительной.

Это не первый случай, когда личная жизнь Преснякова становится предметом обсуждения. Ранее в Сети уже появлялось видео из самолета, где он проводил время с другой девушкой. Тогда артист резко отреагировал на слухи, возмутившись предположениями СМИ и подчеркнув, что речь шла о его коллеге.

Так или иначе, новая публикация вновь подогрела интерес к личной жизни музыканта, несмотря на его попытки дистанцироваться от обсуждений.