Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Саманта Тина сообщила о беременности в день своего рождения

Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Саманта Тина сообщила о беременности в день своего рождения
ФОТО: Instagram

Латвийская певица Саманта Тина сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом артистка рассказала в социальных сетях в день своего рождения.

По словам певицы, для неё этот день стал «особенным как никогда», поскольку она отмечает не только свой жизненный путь, но и «чудо, которое носит под сердцем». Саманта отметила, что новая жизнь зародилась в любви во время брака и сейчас готовится к появлению на свет.

В то же время артистка призналась, что её отношения с мужем завершились. Несмотря на это, она подчеркнула, что воспринимает будущего ребёнка как благословение и намерена воспитывать его самостоятельно.

Певица добавила, что сейчас готовится к «самой важной сцене» в своей жизни — роли матери. При этом она заверила, что музыка остаётся важной частью её жизни и «зазвучит ещё глубже и искреннее».

Саманта Тина также пообещала вскоре вернуться к слушателям с новыми музыкальными работами.

Читайте нас также:
#звезды #музыка #социальные сети #беременность #певица #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео