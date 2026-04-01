Латвийская певица Саманта Тина сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом артистка рассказала в социальных сетях в день своего рождения.

По словам певицы, для неё этот день стал «особенным как никогда», поскольку она отмечает не только свой жизненный путь, но и «чудо, которое носит под сердцем». Саманта отметила, что новая жизнь зародилась в любви во время брака и сейчас готовится к появлению на свет.

В то же время артистка призналась, что её отношения с мужем завершились. Несмотря на это, она подчеркнула, что воспринимает будущего ребёнка как благословение и намерена воспитывать его самостоятельно.

Певица добавила, что сейчас готовится к «самой важной сцене» в своей жизни — роли матери. При этом она заверила, что музыка остаётся важной частью её жизни и «зазвучит ещё глубже и искреннее».

Саманта Тина также пообещала вскоре вернуться к слушателям с новыми музыкальными работами.