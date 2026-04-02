В мае на Основной сцене МХТ им. Чехова – премьера спектакля «Гамлет» в постановке режиссера Андрея Гончарова. В заглавной роли - Юра Борисов.

Режиссер Андрей Гончаров – автор инсценировки, он предложил свою версию шекспировской трагедии. Для Гончарова это четвертая работа в МХТ, но впервые на большой сцене. Его спектакли «Чрево», «Далекая Радуга» и «Осень» идут в камерных залах театра.

Из-за того, что в заглавной роли «Гамлет» - наш номинант на премию «Оскар», к спектаклю повышенный интерес. 16 марта билеты поступили в продажу. И в первый же день были продали все - на 4 майских спектакля. Стоили от 4,5 до 35 тысяч рублей (50 - 400 евро). Половину зала продали онлайн, половину - в кассе с правом покупки не более двух билетов в одни руки. В кассу пускали по браслету. Подобная практика когда-то существовала при продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Напомним, в 2024 году Юра Борисов сыграл одну из главных ролей в фильме «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. В декабре 2024 года победил в номинации «Лучший актёр второго плана» премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.

23 января 2025 года Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана», но не одержал победу. В апреле 2025 года он подписал контракт с United Talent Agency (UTA) — одним из крупнейших актёрских агентств Голливуда.