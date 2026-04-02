Мария Голубкина часто слышит за спиной слухи и сплетни о себе. Иногда актриса на них не реагирует. Но бывают моменты, когда у нее нет сил молчать.

Мария Голубкина высмеяла свой недавний «уход» в монастырь. Кроме того, дочь Ларисы Голубкиной высказалась о своем настоящем отце. Она вышла в прямой эфир, в ходе которых рассказала о личном.

«Некоторых интересует постоянно вопрос: кто же мой настоящий биологический отец? Мой настоящий отец Андрей Александрович Миронов», — сделала заявление Голубкина.

После чего рассказала о происках злопыхателей. Те уверяют, что ее отец Владимир Высоцкий. Артистка с юмором отреагировала на нелепые слухи.

«Мне было невероятно приятно, что я это донесла до родственников самого Высоцкого. Сказала им, что теперь я их сестра в общем-то. Знаете, все очень радовались позднему прибавлению в семействе. Все это невероятно смешно!» — отметила Мария.

Она рассказала об этом друзьям. А те в ответ: «Дай Бог, чтобы это был не последний отец».

«В конце концов, потом отец недели будет выбираться. Главное, что люди-то все достойные, вот в чем дело. То есть прям завидую самой себе», — посмеялась Голубкина.

Затем Мария вспомнила, как наткнулась на странную статью, в которой писали, что она собралась в монастырь. «Там было написано: «Мария оставит детей взрослых». Ведь именно такой судьбы себе всегда и хотела. Вот очень обрадовалась, что ушла в монастырь! Потому что, в общем-то, это очень почетно и красиво, да еще и богемно, патриархально», — высказалась актриса.