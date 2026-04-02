В Латвии начался охотничий сезон 2026/2027 года. Обобщив данные, Государственная служба леса пришла к выводу, что количество добытых лосей в минувшем сезоне сократилось, однако увеличилось число добытых благородных оленей, косуль, кабанов и бобров.

Служба напоминает, что охотникам необходимо приобрести новые сезонные охотничьи карточки.

Что касается прошлого сезона, то охотниками было добыто 4146 лосей (78,6% от допустимого объема). До 31 марта 2026 года в мобильном приложении Mednis было зарегистрировано 30 384 добытых благородных оленя (85,8%), а также 19 871 косуля, 24 502 кабана и 16 108 бобров, которые относятся к неограниченным объектам охоты.

Служба леса призывает охотников своевременно приобрести сезонные охотничьи карточки на новый сезон, который начался 1 апреля и продолжится до 31 марта следующего года. Сезонная карточка дает право охотиться с использованием охотничьего оружия и снаряжения как на лимитируемые, так и на нелимитируемые виды животных. Охота без действующей сезонной карточки запрещена.

По состоянию на 31 марта 2026 года сезонную охотничью карточку на сезон 2026/2027 получили 4319 охотников. В предыдущем сезоне было выдано 18 800 карточек. При этом 92% охотников подали заявки и оплатили их онлайн.

Сезонная охотничья карточка представляет собой цифровую запись в Государственном лесном реестре, поэтому распечатывать её не требуется. Информация о наличии действующей карточки отображается в разделе «Профиль пользователя» приложения Mednis.

Чтобы приобрести сезонную карточку через портал электронных услуг Государственной службы леса, необходимо авторизоваться с помощью средств идентификации портала latvija.lv, оформить заявку и оплатить услугу прямо на платформе.

Также сохраняется возможность приобрести карточку в подразделениях службы или оплатить её вне портала. Однако служба предупреждает, что в таком случае оформление может занять больше времени.

Для получения сезонной карточки необходимо оплатить госпошлину в размере 30 евро. Льготная ставка – 15 евро – предусмотрена для пенсионеров, лиц с инвалидностью I, II или III группы, студентов, лиц в возрасте от 16 до 18 лет, а также членов многодетных семей.

Подробная информация о сезонных охотничьих карточках и порядке их получения доступна на официальном сайте Государственной службы леса.