Новый опрос показал, что более половины стран, считающихся в мире самыми вежливыми, находятся в Европе, хотя их собственная оценка своей вежливости порой этому противоречит. Великобритания считается самой вежливой страной Европы, следует из нового опроса.

Но и ее европейские соседи ненамного отстают: более половины стран блока вошли в мировой топ-25 государств, которые считают самыми вежливыми и гостеприимными по отношению к незнакомцам.

Опрос, проведенный базирующейся в США компанией по денежным переводам Remitly (источник на английском языке), охватил почти 5 000 человек из 26 стран. Респондентов попросили назвать государства, которые, по их мнению, отличаются лучшими манерами, а также оценить собственную вежливость, чтобы сопоставить глобальное восприятие вежливости с тем, как народы сами оценивают свою вежливость.

Отвечая о себе, участники опроса говорили, например, относятся ли они с уважением к незнакомцам; затем им выставляли баллы в зависимости от степени согласия с тем или иным утверждением.

Неудивительно, что глобальная оценка и самооценка часто расходились.

По оценке участников опроса со всего мира, Великобритания заняла третье место в рейтинге самых вежливых стран, уступив Канаде и лидеру рейтинга Японии.

Такой результат авторы объясняют социальными привычками британцев: частым употреблением «please» и «thank you» в повседневной речи, самоироничным юмором и культурой очередей. Парадоксально, но сами жители Соединенного Королевства отнесли себя к странам из нижней половины списка по уровню вежливости. Возможно, британцы оказались слишком вежливы, чтобы поставить себя выше других.

Похожая картина и в Германии: ее назвали пятой по вежливости среди других стран — за внимание к личному пространству, пунктуальность и учет интересов окружающих, — однако сами немцы оценили себя только на 21-е место по уровню вежливости.

Парадоксально и то, что респонденты из Франции поставили свою страну на пятое место, тогда как в мировом рейтинге вежливости она лишь девятнадцатая.

А Япония, признанная в опросе самой вежливой страной, в самооценке вежливости поставила себя лишь на 25-е место — второе с конца среди всех участвовавших стран.

Авторы исследования отмечают, что в самооценках разрыв между странами с самым высоким и самым низким баллом составил менее одного пункта, что говорит о том, что большинство людей склонны считать себя вежливыми.