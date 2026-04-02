В Швеции выпустили руководство по свиданиям для молодых мужчин

Lifenews
Дата публикации: 02.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Швеции выпустили руководство по свиданиям для молодых мужчин

Во время встречи с девушкой следует быть заинтересованным - больше спрашивать, нежели рассказывать о себе.

В Швеции выпустили руководство по свиданиям для молодых мужчин. Такой документ опубликовала НКО "Шведская ассоциация по сексуальному просвещению" (RFSU). По ее данным, около 30% молодых мужчин и юношей в стране страдают от одиночества. Для них издали руководство из трех частей: советы для подготовки к свиданию, поведению во время него и после.

В первую очередь RFSU советует правильно оформить профиль в онлайн-приложении для знакомств, выбрать несколько фото. Хотя бы на одном должно быть хорошо видно лицо, на другом - хобби. Но нельзя публиковать селфи в зеркале или кадры с рыбалки.

Далее нужно написать хороший текст о себе, без каких-либо требований к партнеру. Следует рассказать о своих хобби и указать, какой формат ищешь: дружбу, что-то легкое или серьезные отношения.

Завязать общение нужно первым сообщением, где следует с любопытством спросить о том, что человек написал в своем профиле. Или же спросить о том, что на фото в профиле, но не комментировать внешность. Хуже - трюизмы вроде "Привет, как дела?" или "Чем занимаешься?", а также текст с ошибками, сексуализированными комментариями, оскорблениями или просто "Привет".

Перед свиданием RFSU советует принять душ и вымыть волосы, пользоваться дезодорантом.

Во время встречи следует быть заинтересованным, а не интересным: задавать вопросы о человеке вместо того, чтобы рассказывать только о себе.

