В семье Анны Заворотнюк был особенный день: вчера ее маленький сын Марсель отмечал день рождения.

Прошлый год стал для дочери актрисы Анастасии Заворотнюк по-настоящему важным — она впервые стала мамой. У Анны и ее супруга, бизнесмена Тимура Исмаилова, родился сын, которому дали редкое имя Марсель.

В честь праздника 30-летняя блогер поделилась в соцсетях трогательными фотографиями малыша. При этом лицо ребенка по-прежнему скрыто — родители предпочитают не показывать его публике.

Фото: соцсети.

В подписи к публикации Анна откровенно рассказала, как изменилось ее отношение к жизни после рождения сына. Она назвала Марселя «главным лучиком света» и призналась, что именно он подарил им с мужем настоящее чувство безусловной любви.

«За этот год ты сделал нас самыми счастливыми мамой и папой. Мы научились любить по-настоящему — безусловно и так сильно, как раньше даже не представляли. Ты — наше маленькое большое счастье», — написала она.

Поклонники семьи не остались в стороне: в комментариях они поздравили Марселя с днем рождения, пожелав ему здоровья, а его родителям — радости и счастливых моментов.