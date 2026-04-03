Назван неожиданный фактор риска деменции и болезней сердца

Дата публикации: 03.04.2026
ФОТО: Global Look Press

Пропуск визитов к стоматологу связан с повышением риска деменции.

Неспособность оплатить стоматологическую помощь может быть связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. К такому выводу пришли исследователи из Бостонского Университета. Результаты их работы опубликованы в журнале The Journals of Gerontology: Series A.

Ученые проанализировали данные более 80 тысяч человек старше 55 лет и выяснили, что люди, которые откладывали визиты к стоматологу из-за финансовых трудностей, чаще сталкивались с инфарктами, сердечной недостаточностью, инсультами и деменцией. Речь идет не только о состоянии зубов, но и о доступе к лечению: пропуск необходимых процедур может иметь долгосрочные последствия для всего организма.

По оценкам авторов, устранение финансовых барьеров к стоматологической помощи могло бы предотвратить до 2–4 процентов случаев этих заболеваний на уровне популяции. При этом часть связи объясняется социальными и поведенческими факторами, однако даже после их учета риск оставался выше.

Исследователи отмечают, что здоровье полости рта тесно связано с общим состоянием организма, а регулярные визиты к стоматологу могут играть профилактическую роль. По их мнению, повышение доступности стоматологической помощи и включение ее в систему общей медицины может стать одним из способов снижения риска хронических заболеваний.

#медицина #профилактика #стоматология #здоровье #деменция
