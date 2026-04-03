Патологоанатом оценила влияние кофе и энергетиков на здоровье

Lifenews
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Патологоанатом оценила влияние кофе и энергетиков на здоровье
ФОТО: Freepik

Энергетики приводят к развитию диабета и ожирения.

Патологоанатом Дарья Сергеичева объяснила, как употребление кофе и энергетиков отражается на здоровье. Влияние этих напитков на организм она оценила в ходе интервью для YouTube-канала блогера Сергея Чута.

«Энергетики и кофе очень плохо влияют на организм», — предупредила Сергеичева. Она пояснила, что в энергетиках содержится большое количество сахара, который может провоцировать различные проблемы со здоровьем. Врач подчеркнула, что любители этих напитков также наносят серьезный удар по поджелудочной железе.

Поскольку в энергетиках содержится много химических веществ, они негативно влияют на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, добавила специалистка. Таким образом, из-за них могут возникнуть эрозии и даже язвы. Также Сергеичева отметила, что употребление энергетиков может ухудшать психоэмоциональное состояние.

«Так еще же в энергетиках содержится кофеин, а, как известно, кофеин является мочегонным. Очень большая нагрузка на выводящие органы, то есть на почки, на печень», — заключила медик.

#медицина #youtube #блогер #ожирение #кофе #диабет #здоровье
