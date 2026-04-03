Раскрыта неожиданная причина хронической боли в спине 0 322

Дата публикации: 03.04.2026
Хроническая боль в спине может быть связана с прорастанием нервных волокон.

Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса выяснили, что хроническая боль в спине при дегенерации позвоночника может быть связана с прорастанием чувствительных нервных волокон в поврежденные участки позвонков, где их в норме быть не должно. Результаты исследования опубликованы в журнале Bone Research (BR).

В опытах на мышах исследователи показали, что при старении, нестабильности поясничного отдела и других формах дегенерации позвоночника ухудшается состояние замыкательных пластинок позвонков — тонких структур между костной тканью и межпозвоночными дисками. Эти участки становятся более пористыми, и в них начинают проникать нервные окончания, связанные с болью. Именно такое аномальное прорастание нервов, по мнению авторов, может поддерживать хронический болевой синдром.

Ключевую роль в этом процессе, как оказалось, играет белок Slit3, который вырабатывают остеобласты — клетки, формирующие костную ткань. Под действием паратиреоидного гормона (PTH) его уровень возрастал, а нервные волокна в поврежденных участках уменьшались. На этом фоне у мышей улучшалась структура позвонков и снижалась чувствительность к боли: животные лучше переносили давление, дольше выдерживали тепловой стимул и были активнее.

Авторы подчеркивают, что пока результаты получены только на животных, однако работа показывает новый возможный подход к лечению боли в спине.

