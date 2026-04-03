В Бразилии у преподавательницы Дениз Коррейи Сантьяго разнесло рот после использования зубной пасты. Ее историей заинтересовалось издание Terra.

Однажды после очередной чистки зубов у женщины воспалились миндалины, появились проблемы с дыханием и сильно опухли губы. Симптомы сохранялись на протяжении пяти дней. Как выяснилось, возникли они из-за аллергии на компоненты зубной пасты.

Бразильянке потребовалась неотложная медицинская помощь. Врачи назначили ей курс инъекций. «Я не могла есть, горячее или теплое не могло коснуться моей нижней губы, которая сильно болела из-за ожога. Мне приходилось пить ледяные жидкости и использовать маленькую пластиковую бутылку, наполненную замороженной водой, чтобы облегчить боль», — рассказала Сантьяго.

Кроме того, женщина испытывала сильные эмоциональные переживания и мучения от боли и голода. Она подала в суд на производителя зубной пасты, но проиграла его, поскольку не смогла доказать причинно-следственную связь. Сантьяго и ее адвокат намерены обжаловать это решение.