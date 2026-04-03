Учёные из Ноттингемского университета установили, что сочетание кефира и пребиотической клетчатки может снижать уровень системного воспаления эффективнее, чем омега-3 жирные кислоты или клетчатка по отдельности. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

В рамках работы исследователи сравнили три популярных подхода к поддержанию иммунного и метаболического здоровья: омега-3 жирные кислоты, пребиотическую клетчатку и синбиотик — комбинацию ферментированного кефира с разнообразными пищевыми волокнами. Наиболее выраженный эффект показал именно синбиотик.

Кефир содержит живые пробиотические бактерии и дрожжи, которые образуются в процессе ферментации молока с участием кефирных грибков. При сочетании с пребиотической клетчаткой возникает так называемый синбиотический эффект: клетчатка служит питательной средой для полезных микроорганизмов, стимулируя их рост и активность.

В результате усиливается выработка метаболитов, включая бутират — вещество с выраженными противовоспалительными свойствами, способное регулировать иммунные реакции организма.

В исследовании, продолжавшемся шесть недель, участвовали здоровые добровольцы, которые принимали один из трёх видов добавок. Наиболее заметное снижение уровней воспалительных маркеров в крови было зафиксировано у участников, получавших синбиотик.

По словам авторов работы, это может свидетельствовать о более эффективном поддержании иммунного баланса и потенциальном снижении риска хронических заболеваний, связанных с воспалительными процессами, включая сердечно-сосудистые и метаболические нарушения.

Руководитель исследования, доктор Амрита Виджай из Медицинской школы Ноттингемского университета, отметила, что все три подхода оказали положительное влияние, однако именно комбинация кефира и клетчатки продемонстрировала наиболее сильный и комплексный эффект.

По её словам, полученные результаты подчёркивают важную роль взаимодействия кишечной микробиоты и пищевых волокон в поддержании здоровья и нормальной работы иммунной системы.