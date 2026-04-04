Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности пива

Дата публикации: 04.04.2026
Врач Мясников заявил, что большое количество пива может быть смертельно опасно.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности пива.

По словам доктора, в пиве не содержится натрия, который задерживает жидкость, поэтому человек может выпить много этого алкогольного напитка. «Пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть. Потому что ты выпиваешь, оно не задерживается, а ты его пьешь и пьешь», — объяснил врач.

Ранее геронтолог Светлана Трофимова призвала одну категорию людей отказаться от пива. Исключить напиток из рациона специалистка порекомендовала тем, у кого повышен уровень мочевой кислоты.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева оценила, насколько безопасно безалкогольное пиво. Она назвала ложью утверждение о том, что такие аналоги спиртного не вредят здоровью.

